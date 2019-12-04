Пожежа і евакуація в коледжі: що відбувається в Одесі

У центрі Одеси горить коледж на вулиці Троїцькій
Пожежа в Одесі в коледжі на вулиці Троїцькій виникла сьогодні вранці, 4 грудня. Рятувальники, які приїхали на місце, провели евакуацію, постраждалих госпіталізували, всі подробиці про НП в Одесі - в матеріалі РБК-Україна.
В результаті пожежі в Одесі постраждала 21 людина. За даними представника муніципального департаменту охорони здоров'я Алли Калєєвої, серед постраждалих 9 неповнолітніх учнів коледжу та 5 пожежних. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.
Крім того, місцеві ЗМІ публікують список постраждалих:
1. Христина Чернявська, 2002 рік народження;
2. Юлія Савельєва, 2002 рік народження;
3. Софія Свердленко, 2002 рік народження;
4. Марія Куртеєва, 2003 рік народження;
5. Олена Бахчіванжі, 2003 рік народження;
6. Анна Басс, 2003 рік народження;
7. Вікторія Беркатюк, 2003 рік народження;
8. Юрій Новицький, 2004 рік народження.
Місцеві ЗМІ повідомляють про 19 постраждалих (разом із загиблою) в результаті пожежі в Одесі. Площа пожежі зростає, на даний момент вогнем охоплено вже понад 3 тис. квадратних метрів.
За даними одеських ЗМІ, в міській лікарні №1 померла одна з постраждалих в результаті пожежі в Одесі - викладач коледжу. Крім того, рятувальники намагаються встановити зв'язок ще з чотирма людьми, які могли перебувати в коледжі.
Всього в навчальному закладі навчаються та працюють близько 400 чоловік.
В результаті пожежі в коледжі в Одесі постраждали 13 людей, зокрема п'ятеро рятувальників. На даний момент завершена евакуація, проводяться роботи по ліквідації пожежі, на місці працюють більше 60 рятувальників.
Зокрема, за даними місцевих ЗМІ, в результаті пожежі постраждали четверо неповнолітніх.
За даними управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в регіоні, пожежа виникла близько 10 години ранку в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу - горить третій поверх шестиповерхового навчального корпусу.
Як повідомили в ДСНС, площа пожежі становить 700 м. кв, проводиться евакуація.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що будинок було споруджено на початку ХХ століття, будівля відома як прибутковий будинок Асвадурова. Крім коллежда в будівлі розміщується кілька фірм, а також підрозділи НАН України.