Пожежа в коледжі в Одесі: зникли п'ять людей

Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Загиблою виявилася викладачка коледжу

Наразі додатково уточнюється місцезнаходження 2 студентів та 3 працівників бухгалтерії Одеського коледжу економіки, де 4 грудня спалахнула пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України.

Наразі триває ліквідація пожежі. У МОН зазначили, що внаслідок пожежі постраждало 17 осіб, з них 8 учнів коледжу.

"Міністерство освіти і науки також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ганни Бородюк, викладачки коледжу, що загинула в результаті пожежі", - йдеться в повідомленні .

Раніше повідомлялося, що пожежу в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу локалізовано о 14:18 на площі 4000 квадратних метрів.

В поліції уточнили, що у зв'язку з пожежою в Одесі усього до медичних закладів госпіталізовані 22 людей, з яких одна жінка вже померла. Серед постраждалих 9 студентів та 5 пожежних.

Причиною пожежі в одеському коледжі могла стара проводка, яку не міняли з 1966 року. Займання виникло близько 10 ранку на третьому поверсі.