ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пожежа в коледжі в Одесі: зникли п'ять людей

Новини » Надзвичайні події     04.12.2019 - 15:09
Пожежа в коледжі в Одесі: зникли п'ять людей
Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Загиблою виявилася викладачка коледжу

Наразі додатково уточнюється місцезнаходження 2 студентів та 3 працівників бухгалтерії Одеського коледжу економіки, де 4 грудня спалахнула пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України.

Наразі триває ліквідація пожежі. У МОН зазначили, що внаслідок пожежі постраждало 17 осіб, з них 8 учнів коледжу.

"Міністерство освіти і науки також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ганни Бородюк, викладачки коледжу, що загинула в результаті пожежі", - йдеться в повідомленні .

Раніше повідомлялося, що пожежу в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу локалізовано о 14:18 на площі 4000 квадратних метрів.

В поліції уточнили, що у зв'язку з пожежою в Одесі усього до медичних закладів госпіталізовані 22 людей, з яких одна жінка вже померла. Серед постраждалих 9 студентів та 5 пожежних.

Причиною пожежі в одеському коледжі могла стара проводка, яку не міняли з 1966 року. Займання виникло близько 10 ранку на третьому поверсі.

Пожежа в одеському коледжі: з'явилось відео з дрону Померла одна з постраждалих при пожежі в Одесі
Новини України пожежа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся