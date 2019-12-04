В поліції уточнили кількість постраждалих через пожежу в Одесі

Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Усього до медичних закладів госпіталізовані 22 людей

У зв'язку з пожежою в Одесі усього до медичних закладів госпіталізовані 22 людей, з яких одна жінка вже померла. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Серед постраждалих 9 студентів та 5 пожежних.

"Рятувальники продовжують гасіння вогню. Поліцейські забезпечують відвід транспорту та людей", - додали у поліції.

Зазначається, що пожежу в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу локалізовано о 14:18 на площі 4000 квадратних метрів.

Місцеві ЗМІ писали, що причиною пожежі в одеському коледжі могла стара проводка, яку не міняли з 1966 року.

РБК-Україна писало, що пожежа почалася близько 10 ранку. Займання сталося на третьому поверсі. У будівлі розміщується ряд фірм та установ, у тому числі інститут морської біології, одеський філіал інституту археології НАН України та вищезазначений коледж. Наслідки пожежі можна побачити у відео.

Повідомляється, що горить шестиповерховий будинок на розі Пушкінської і Троїцької вулиць відомий як прибутковий будинок Асвадурова. Побудований в 1914 році за проектом архітекторів Чернігова і Гольденберга.