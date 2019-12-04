В Одесі горить коледж, постраждали 10 людей

Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Проводиться евакуація з будівлі

В Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталась пожежа, проводиться евакуація з будівлі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа почалась близько 10:12 на 3 поверсі 6-ти поверхового навчального корпусу.

"Орієнтовна площа пожежі 700 м.кв. Наразі до гасіння залучено 65 чол. особового складу та 16 од. техніки. Проводиться евакуація. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - повідомляє ДСНС.

Фото: пожежа в Одесі (facebook.com/MNS.GOV)

За даними видання "Думська", постраждали 10 осіб.

Горить шестиповерховий будинок на розі Пушкінської і Троїцької вулиць відомий як прибутковий будинок Асвадурова. Побудовано в 1914 році за проектом архітекторів Чернігова і Гольденберга.

Зараз там розміщуються ряд фірм і установ, в тому числі інститут морської біології, одеська філія інституту археології НАН України та коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Нагадаємо, в центрі Києва в одному з будинків елітного житлового кварталу "Новопечерські липки" сталася пожежа.

Раніше повідомлялося, що в районі метро "Гідропарку" сталася пожежа в кафе. причиною пожежі вважають, що вибухнув газовий балон. В результаті події два будиночки згоріли повністю, частково було пошкоджено три будиночка.

Нагадаємо, в п'ятницю, 25 жовтня, в центрі Києва в одній з квартир житлового будинку стався вибух, в результаті чого загинула одна людина.