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Названа можлива причина пожежі в Одесі

Новини » Надзвичайні події     04.12.2019 - 14:36
Названа можлива причина пожежі в Одесі
Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Причиною могла стара проводка, яку не міняли з 1966 року

Причиною пожежі в одеському коледжі могла стара проводка, яку не міняли з 1966 року. Про це повідомляє видання "Думская".

Відзначимо, що станом на 14:29 в результаті пожежі постраждала 21 людина, серед яких 9 студентів віком 15-17 років. Також названі імена постраждалих неповнолітніх.

РБК-Україна також повідомляло, що в постраждала в результаті пожежі викладачка померла у лікарні. За даними ЗМІ, вона померла в міській лікарні №1.

Постраждали студенти Христина Чернявська - 17 років, Юлія Савельєва - 17 років, Софія Свердленко - 17 років, Марія Куртеєва - 16 років, Олена Бахчіванжі - 16 років, Анна Басс - 16 років, Вікторія Беркатюк - 17 років і Юрій Новицький - 16 років.

В коледжі навчаються і працюють приблизно 400 людей, на даний момент складаються списки. Крім того, за словами мера Одеси Геннадія Труханова, на даний момент не можуть встановити зв'язок з чотирма особами, які могли перебувати всередині коледжу.

Також опубліковано відео пожежі в Одесі з висоти пташиного польоту.

Рятувальники повідомляли, що існує загроза розповсюдження вогню. В одеському коледжі пожежа триває з 10 години ранку.

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