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Пожежа в одеському коледжі ліквідовано

Новини » Надзвичайні події     04.12.2019 - 19:55
Пожежа в одеському коледжі ліквідовано
Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Пожежа була ліквідована о 19:30

Пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу був ліквідований. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думська" Telegram.

Як повідомляється, пожежа була ліквідована о 19:30.

За даними видання, на даний момент проливаються конструкції, а також розпочато роботи з пошуку тіл загиблих.

Раніше в ДСНС попередили, що кількість постраждалих в результаті пожежі може збільшитися, так як люди самостійно стали звертатися за медичною допомогою в медустанови.

Нагадаємо, 4 грудня близько 10 ранку в будівлі одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася пожежа. Вогонь спалахнув на третьому поверсі шестиповерхового будинку. Причиною загоряння, за попередньою версією, могла стати несправна проводка, яка не змінювалася з 1966 року.

В результаті пожежі одна людина загинула. Спочатку повідомлялося, що загинула викладач коледжу, проте пізніше стало відомо, що загиблою виявилася 17-річна студентка внз.

За фактом пожежі в навчальному закладі поліція відкрила кримінальну справу. Правоохоронці кваліфікували інцидент як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

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