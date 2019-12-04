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ДСНС не виключає зростання числа постраждалих внаслідок пожежі в Одесі

Новини » Надзвичайні події     04.12.2019 - 17:27
ДСНС не виключає зростання числа постраждалих внаслідок пожежі в Одесі
Фото: пожежа в Одесі (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Станом на 17:00 у пожежі загинула одна людина, ще 22 людини постраждали

Кількість постраждалих в результаті пожежі в одеському коледжі буде зростати, так як люди почали звертатися в лікувальні заклади самостійно. Про це заявив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Володимир Демчук під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, станом на 17:00 у пожежі загинула одна людина, ще 22 людини постраждали.

"станом на 17:00 в результаті пожежі загинула одна людина. Крім того, постраждали 22 людини... Ця цифра, безумовно, буде зростати, так як потерпілі почали звертатися в лікувальні заклади самостійно", - заявив Демчук.

Нагадаємо, пожежа в коледжі в Одесі виник в реду, 4 грудня, близько 10 години ранку. Займання сталося на третьому поверсі. Ймовірною причиною пожежі могла стати проводка, яку не міняли з 1966 року.

Крім того, Національна поліція області відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в результаті пожежі постраждали 22 людини, серед яких дев'ятеро студентів і п'ять пожежних. Одна з постраждалих померла в лікарні.

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