Кількість постраждалих внаслідок пожежі в Одесі збільшилася

Фото: пожежа в Одесі (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Станом на 19:30 кількість постраждалих збільшилася до 28 осіб

Кількість постраждалих в результаті пожежі в одеському коледжі збільшилася до 28. Про це повідомляє "Думська" Telegram.

Повідомляється, що станом на 19:30 4 грудня кількість постраждалих у пожежі становить 28 чоловік.

Раніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили, що кількість постраждалих в результаті пожежі буде збільшуватися, так як люди стали звертатися за медичною допомогою у лікувальні заклади.

Нагадаємо, 4 грудня близько 10 ранку в будівлі одеського коледжу на вулиці Троїцькій сталася пожежа. Вогонь спалахнув на третьому поверсі шестиповерхового будинку. Причиною загоряння могла стати несправна проводка, яка не змінювалася з 1966 року.

В результаті пожежі одна людина загинула. Спочатку повідомлялося, що загинула викладач коледжу, проте пізніше уточнили, що загиблою виявилася 17-річна студентка навчального закладу.

Також повідомлялося, що в результаті пожежі сім чоловік пропали без вісті. Вони знаходилися в приміщеннях Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на момент початку пожежі.

За фактом пожежі поліція відкрила кримінальну справу. Правоохоронці кваліфікували інцидент як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.