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Кількість постраждали через пожежу в Одесі зросла

Новини » Надзвичайні події     04.12.2019 - 12:30
Кількість постраждали через пожежу в Одесі зросла
Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Роботи з евакуації людей завершено

Кількість постраждали через пожежу в Одесі зросла до 13. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що серед постраждалих п'ять вогнеборців. Також рятувальники повідомили про завершення роботи з евакуації людей.

"Триває ліквідація пожежі. Наразі до гасіння залучено 65 чол. особового складу та 16 од. техніки", - йдеться у повідомленні.

Видання "Думська" повідомляє, що в результаті пожежі постраждали четверо неповнолітніх: Христина Чернявська - 17 років, Юлія Савельєва - 17 років, Софія Свердленко - 17 років і Марія Куртеєва - 16 років.

Раніше повідомлялось про 9 постраждалих в результаті пожежі в Одесі. Як зазначалось, площа пожежі орієнтовно складає 2000 м.кв. У ДСНС повідомили про загрозу розповсюдження вогню.

Нагадаємо, в Одесі з 10 ранку горить Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

РБК-Україна писало, що у ніч на понеділок, 28 жовтня, в Києві в Гідропарку горіло кафе, при пожежі вибухнув один з газових балонів. В результаті пожежі 2 будиночка згоріли повністю, частково було пошкоджено 3 будиночки.

Також у Дніпропетровській області у місті Покров сталася пожежа у квартирі, унаслідок якої постраждали четверо людей, серед них двоє дітей.

Пожежа в Одесі: існує загроза розповсюдження вогню В Одесі горить коледж, постраждали 10 людей
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