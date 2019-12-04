При пожежі в Одесі загинула студентка, а не викладач

Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

За уточненими даними, загинула 17-річна студентка

В результаті пожежі в Одесі загинула студентка, а не викладач коледжу, як повідомлялося раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що за уточненою інформацією, в результаті пожежі загинула не викладач коледжу, а 17-річна студентка. Також повідомляється, що плутанина сталася в лікарні при впізнанні. Викладач жива, проте знаходиться у важкому стані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція відкрила справу за фактом пожежі в одеському коледжі. Інцидент кваліфікували як порушення вимог пожежної безпеки. У той же час пожежа продовжується, і слідчі не мають доступу до місця події. З цієї причини правоохоронці не можуть назвати причину пожежі в коледжі. Місцеві ЗМІ повідомляють, що ймовірною причиною пожежі могла стати проводка, яку не міняли з 1966 року.

Крім того, у Державній службі з надзвичайних ситуацій підкреслюють, що на даний момент відомо про 22 постраждалих. Однак не виключено, що кількість постраждалих буде зростати, так як ближче до вечора люди почали самостійно звертатися за медичною допомогою.