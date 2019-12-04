ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

При пожежі в Одесі загинула студентка, а не викладач

Новини » Надзвичайні події     04.12.2019 - 17:43
При пожежі в Одесі загинула студентка, а не викладач
Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

За уточненими даними, загинула 17-річна студентка

В результаті пожежі в Одесі загинула студентка, а не викладач коледжу, як повідомлялося раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що за уточненою інформацією, в результаті пожежі загинула не викладач коледжу, а 17-річна студентка. Також повідомляється, що плутанина сталася в лікарні при впізнанні. Викладач жива, проте знаходиться у важкому стані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція відкрила справу за фактом пожежі в одеському коледжі. Інцидент кваліфікували як порушення вимог пожежної безпеки. У той же час пожежа продовжується, і слідчі не мають доступу до місця події. З цієї причини правоохоронці не можуть назвати причину пожежі в коледжі. Місцеві ЗМІ повідомляють, що ймовірною причиною пожежі могла стати проводка, яку не міняли з 1966 року.

Крім того, у Державній службі з надзвичайних ситуацій підкреслюють, що на даний момент відомо про 22 постраждалих. Однак не виключено, що кількість постраждалих буде зростати, так як ближче до вечора люди почали самостійно звертатися за медичною допомогою.

Пожежа і евакуація в коледжі: що відбувається в Одесі
Новини України Одесазагибліпожежа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся