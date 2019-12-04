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Пожежу в одеському коледжі локалізували

Новини » Надзвичайні події     04.12.2019 - 14:43
Пожежу в одеському коледжі локалізували
Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Триває ліквідація пожежі

Пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу локалізовано о 14:18 на площі 4000 квадратних метрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Станом на 14:25, в результаті пожежі постраждали 14 осіб, з них шестеро пожежників. Одна постраждала т отриманих травм померла в лікарні. Триває ліквідація пожежі.

Пожежу в одеському коледжі локалізували

Зазначимо, за даними місцевих ЗМІ, постраждала 21 людина. Також одна з постраждалих померла. Втім, представник муніципального департаменту охорони здоров'я Алла Калєєва повідомила про 21 постраждалого, серед яких 9 студентів.

Постраждали студенти: Христина Чернявська - 17 років, Юлія Савельєва - 17 років, Софія Свердленко - 17 років, Марія Куртєєва - 16 років, Олена Бахчиванжі - 16 років, Ганна Басс - 16 років, Вікторія Беркатюк - 17 років і Юрій Новицький - 16 років.

Пожежа почалася близько 10 ранку. Займання сталося на третьому поверсі. У будівлі розміщується ряд фірм та установ, у тому числі інститут морської біології, одеський філіал інституту археології НАН України та вищезазначений коледж.

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