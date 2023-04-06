Поездка Зеленского в Польшу и анонс нового заседания "Рамштайна": новости за 5 апреля

Детальнее о том, что произошло вчера, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины:

Зеленский посетил Польшу

Вчера, 5 апреля, президент Украины совершил свой первый официальный визит в Польшу с начала полномасштабной войны.

Все что известно об официальном визите Зеленского в Варшаву можно узнать в материале РБК-Украина.

Резников рассказал, когда состоится новое заседание "Рамштайн"

Министр обороны сообщил, что следующее заседание группы военной поддержки Украины "Рамштайн" состоится уже в этом месяце.

Он также отметил, что оно будет проходить очно на американской авиабазе в Германии.

В Китае прояснили позицию по войне Украине

"Китай не оказывал России военную помощь и не признавал ее усилий по аннексии украинских территорий, включая Крым и Донбасс", - заявил посол Китая в Европейском союзе Фу Цун.

По его словам, Пекин не осудил вторжение, потому что якобы понял заявления России о так называемой "оборонной войне" и "против вторжения НАТО", а также потому, что его правительство считает "коренные причины более сложными", чем об этом говорят западные лидеры.

Оккупанты под Евпаторией выкопали почти 8 км окопов

Российские войска во временно оккупированном Крыму вырыли почти 8 километров окопов. Они размещаются на побережье от Евпатории до села Заозерное.

Чехия планирует предоставить Украине военную помощь почти на 33 млн долларов

Отмечается, что это так называемое ненужное имущество из армейских складов. Министр обороны Чехии Яна Чернохова вчера предоставила список президенту Чехии Петру Павлу, а также вручила ему список помощи, который Чехия уже направила Украине раньше.

Предприниматели могут получить по 10 тысяч евро на развитие бизнеса

До 9 апреля украинские предприниматели могут подать заявку на грант до 400 000 гривен (эквивалент 10 000 евро) на развитие бизнеса.

Украина получит партию польских БТР Rosomak

Вчера во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с польским премьером Матеушем Моравецким был подписан протокол о поставках оборонной техники Украине, включавшему передачу БТР Rosomak.

Член Совета министров Польши Михал Дворчик сообщил, что Киев заказал у Варшавы 150 Rosomak.

Польша предоставит Украине очередной пакет военной помощи

Украина и Польша согласовали новый пакет военной помощи во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву.

"Соглашен новый очень нужный именно сейчас нашим воинам оборонный пакет, защищающий свободу и независимость не только Украины, Польши, Европы, но и всего мира. Очень важно, чтобы те, кто сейчас в окопах на востоке, там, где горячо, на юге Украины знали, что здесь, в Варшаве, мы договорились о том, что даст Украине и каждому и каждому из наших воинов больше силы", - заявил украинский президент.