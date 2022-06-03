Посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій, а Меркель вперше висловилася про війну в Україні: новини за 2 червня

ВСУ заманили в пастку російські війська у Сєвєродонецьку, посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, Туреччина безкоштовно передасть "Байрактар" Україні, на яку збирала гроші Литва. Докладніше про те, що сталося у четвер, 2 червня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти Росії

Постійні представники держав Європейського Союзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, ЄС схвалив часткову заборону російської нафти, відключення Сбербанку від SWIFT, але виключив із списку санкцій патріарха Кирила і скасував ембарго на нафту для Угорщини.

Також повідомляється, що незговірливість Угорщини за деякими пунктами 6 пакету санкцій ЄС проти Росії може обійтися Будапешту розладом у відносинах з іншими 26 членами союзу.

Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила солідарність з Україною у "варварській війні" з Росією. Заява була зроблена після декількох місяців мовчання, що викликали критику її власної політики щодо Москви.

Меркель, яка обіймала посаду канцлера протягом 16 років до грудня, заявила, що не буде давати порад з боку, але підтримує зусилля уряду "покласти край цій варварській війні", повідомив Reuters учасник заходу.

Туреччина безкоштовно передасть "Байрактар" Україні, на який збирала гроші Литва

Туреччина прийняла рішення безкоштовно передати Україні ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотник "Байрактар". На нього збирала кошти Литва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони Литви Арвідас Анушаускас в Twitter.

"Це неймовірно, але Туреччина тільки що погодилася віддати" Байрактар", на який Литва збирала гроші, безкоштовно. Це приголомшливо!",- написав він. За його словами, зібрані гроші підуть на покупку боєприпасів для "Байрактара", а решта грошей також підуть на підтримку України.

Вирок Гримчаку вступив в дію

Вирок колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку набрав законної сили. Його скеровано для виконання.

Нагадаємо, Гримчак і його помічник були затримані правоохоронцями в серпні 2019 року. Їх підозрювали у вимаганні 1,1 мільйона доларів. Їх затримали під час отримання частини хабара в розмірі 480 тисяч доларів.

В Україні в деяких областях пройдуть грозові дощі з градом, будуть шквали

Погода в Україні в п'ятницю, 3 червня, буде з опадами у вигляді дощів та грози, також в деяких регіонах очікується град і сильний вітер. При цьому температура повітря залишиться комфортною, хоча в ряді областей буде спека до +33 градусів.