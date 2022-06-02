ru ua
Чт, 02 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У ЄС стався "розкол" через шостий пакет санкцій проти Росії, - Bloomberg

Новость на русском →
Четвер 02 червня 2022 19:56
У ЄС стався "розкол" через шостий пакет санкцій проти Росії, - Bloomberg Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Наталія Гурковська

Незговірливість Угорщини за деякими пунктами 6 пакету санкцій ЄС проти Росії може обійтися Будапешту розладом у відносинах з іншими 26 членами союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Одне з джерел видання відзначило, що непримиренність Угорщини, "можливо, зруйнувала всі добрі відносини, що залишилися, з іншими 26 членами ЄС".

"Будапешт буде більш ізольований, ніж будь-коли", - цитує його агентство.

Нагадаємо, введення шостого пакету санкцій ЄС проти Росії застопорилося через нафтове ембарго на російську нафту. Угорщина блокувала нові обмеження.

Як повідомлялось, 31 травня ЄС звільнив Угорщину від нафтового ембарго проти Росії. При цьому Угорщині не вдалося залишити за собою право на перепродаж російської нафти.

При цьому Будапешт наполіг на тому, щоб голова московської церкви патріарх Кирил, який підтримав "військову спецоперацію" Путіна в Україні, був виключений зі списку 6 пакету санкцій ЄС проти Росії.

Постійні представники держав Європейського союзу врахували зазначені вимоги Угорщини у фінальному варіанті документа, про затвердження якого стало відомо 2 червня. Детальніше про те, які санкції ввів ЄС проти РФ у 6 пакеті - у статті РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії
NEWS
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
DAILY
Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні