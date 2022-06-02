В окупованому Маріуполі росіяни ввели смертну кару

В тимчасово окупованому Маріуполі росіяни ввели смертну кару. У місті розстрілюють чиновників і волонтерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Маріупольської міськради в Telegram .

Окупанти саджають у в'язницю або розстрілюють всіх, хто відмовився співпрацювати з колаборантами і окупаційною владою.

За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, фейковий суд "ДНР" засудив до 10-річного ув'язнення главу одного з приазовських селищ. При цьому щонайменше одного держслужбовця страчено шляхом розстрілу.

"Також у в'язниці в Оленівці утримуються кілька десятків волонтерів, які в березні-квітні допомагали в евакуації маріупольців і намагалися доставити продукти з водою в заблоковане місто", - йдеться в повідомленні.

Вироку очікує також українська суддя. Вона займалася розглядом справ, пов'язаних з сепаратизмом, які набули чималого розголосу. Відомо, що вона піддається тортурам з боку окупантів.