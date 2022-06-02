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В окупованому Маріуполі росіяни ввели смертну кару

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Маріуполь, Четвер 02 червня 2022 13:21
В окупованому Маріуполі росіяни ввели смертну кару Фото: в окупованому Маріуполі росіяни ввели смертну кару (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В тимчасово окупованому Маріуполі росіяни ввели смертну кару. У місті розстрілюють чиновників і волонтерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Маріупольської міськради в Telegram.

Окупанти саджають у в'язницю або розстрілюють всіх, хто відмовився співпрацювати з колаборантами і окупаційною владою.

За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, фейковий суд "ДНР" засудив до 10-річного ув'язнення главу одного з приазовських селищ. При цьому щонайменше одного держслужбовця страчено шляхом розстрілу.

"Також у в'язниці в Оленівці утримуються кілька десятків волонтерів, які в березні-квітні допомагали в евакуації маріупольців і намагалися доставити продукти з водою в заблоковане місто", - йдеться в повідомленні.

Вироку очікує також українська суддя. Вона займалася розглядом справ, пов'язаних з сепаратизмом, які набули чималого розголосу. Відомо, що вона піддається тортурам з боку окупантів.

Нагадаємо, російські окупанти анонсували відновлення водопостачання в Маріуполі 12 травня. Але пити її небезпечно через високу концентрацію хлору.

Тож жителі Маріуполя утворюють величезні черги за питною водою. Її на всіх не вистачає.

Крім того, російські окупанти в Маріуполі намагаються відновити електропостачання. Але через короткі замикання масово горять квартири.

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