Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила солідарність з Україною у "варварській війні" з Росією. Заява була зроблена після декількох місяців мовчання, що викликали критику її власної політики щодо Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Меркель, яка обіймала посаду канцлера протягом 16 років до грудня, заявила, що не буде давати порад з боку, але підтримує зусилля уряду "покласти край цій варварській війні", повідомив Reuters учасник заходу.

"Моя солідарність з Україною", - процитувала її учасниця церемонії прощання з головою конфедерації профспілок DGB.

Вільно говорить по-російськи, що виросла в колишній комуністичній Східній Німеччині, Меркель піддалася критиці з боку Сполучених Штатів та інших країн за підтримку запланованого будівництва газопроводу "Північний потік - 2", призначеного для доставки російського газу безпосередньо до Німеччини. Наступник Меркель Олаф Шольц відклав проект.

Вона також підкреслила необхідність продовжувати спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним навіть після анексії Криму і конфлікту на сході України, який призвів до західних санкцій.

Хоча Меркель, будучи консерватором, зробила коротку заяву незабаром після російського вторгнення в лютому, заявивши, що кричущому порушенню міжнародного права немає виправдання, її мовчання з тих пір викликає подив.

Актор Ульріх Маттес, друг Меркель, захистив її, заявивши на цьому тижні журналу Stern, що війна стосується її, але вона не хоче в неї втручатися. "Я підозрюю, що вона не хоче бути чимось на зразок другого канцлера", - сказав він.

Деякі інші німецькі політики, в тому числі її колишній міністр закордонних справ Зігмар Габріель, визнали, що політика примирення з Росією, можливо, була занадто оптимістичною.

Зіткнувшись з критикою, що Німеччина робить занадто мало для допомоги Україні, Шольц заявив, що Німеччина поставить Україні систему ППО IRIS-T.

Пізно ввечері в середу парламентський Комітет з бюджету відкрив шлях для запланованого фонду в 100 мільярдів євро для посилення Збройних сил Німеччини, який повинен пройти через Бундестаг в п'ятницю.