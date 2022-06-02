ЗМІ дізналися про склад шостого пакету санкцій ЄС проти Росії

Постійні представники держав Європейського Союзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, ЄС схвалив часткову заборону російської нафти, відключення Сбербанку від SWIFT, але виключив із списку санкцій патріарха Кирила і скасував ембарго на нафту для Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Заходи буде вжито після їх публікації в офіційному журналі ЄС.

При цьому:

Крім того, введено:

Нагадаємо, лідери ЄС досягли угоди про заборону на імпорт понад дві третини нафти з Росії.

Також на саміті в Брюсселі вони досягли домовленості про відключення Ощадбанку від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT, заборону на мовлення ще трьох російських державних ЗМІ і розширення персональних санкцій щодо росіян, серед яких і фігурує патріарх Кирило.

Відзначимо, введення шостого пакету санкцій ЄС проти Росії застопорилося через нафтове ембарго на російську нафту. Угорщина блокувала нові обмеження.

31 травня ЄС звільнив Угорщину від нафтового ембарго проти Росії. При цьому Угорщині не вдалося залишити за собою право на перепродажу російської нафти. Швидше за все, саме цей момент журналісти називають "технічними питаннями, пов'язаними із забороною на нафту".

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