ЗМІ дізналися про склад шостого пакету санкцій ЄС проти Росії
Постійні представники держав Європейського Союзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, ЄС схвалив часткову заборону російської нафти, відключення Сбербанку від SWIFT, але виключив із списку санкцій патріарха Кирила і скасував ембарго на нафту для Угорщини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зокрема, запроваджено:
- заборону закупівлі сирої нафти з Росії, що доставляється до держав-членів морем (буде діяти протягом шести місяців);
- заборону закупівлі нафтопродуктів (буде діяти протягом восьми місяців).
- відключення "Сбербанку" від міжнародної платіжної системи SWIFT. Це ж обмеження стосується "Московського кредитного банку" та "Россільгоспбанку";
- заборона страхування, пов'язані з відвантаженням нафти РФ до третіх країн. Вона набуде чинності через шість місяців після ухвалення зазначених санкцій та спрямований на обмеження можливості Кремля перенаправити постачання нафти до інших країн світу.
Крім того, введено:
- заборону на надання консультаційних послуг російським компаніям та торгівлю рядом хімічних речовин;
- санкції проти Аліни Кабаєвої, яку називають коханкою президента РФ Володимира Путіна;
- санкції щодо військовослужбовців, у тому числі осіб, визнаних винними у військових злочинах у Бучі, а також компаній, що постачають обладнання, матеріали та послуги для ЗС РФ.
При цьому:
- трубопровідна нафта буде тимчасово збережена як поступка Угорщині та іншим країнам (Чехія та Словаччина), які не мають виходу до моря, які залежать від постачання з Росії трубопроводом "Дружба".
- представники ЄС погодилися виключити зі списку патріарха РПЦ Кирила, який активно підтримує президента Володимира Путіна та війну в Україні;
Заходи буде вжито після їх публікації в офіційному журналі ЄС.
Нагадаємо, лідери ЄС досягли угоди про заборону на імпорт понад дві третини нафти з Росії.
Також на саміті в Брюсселі вони досягли домовленості про відключення Ощадбанку від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT, заборону на мовлення ще трьох російських державних ЗМІ і розширення персональних санкцій щодо росіян, серед яких і фігурує патріарх Кирило.
Відзначимо, введення шостого пакету санкцій ЄС проти Росії застопорилося через нафтове ембарго на російську нафту. Угорщина блокувала нові обмеження.
31 травня ЄС звільнив Угорщину від нафтового ембарго проти Росії. При цьому Угорщині не вдалося залишити за собою право на перепродажу російської нафти. Швидше за все, саме цей момент журналісти називають "технічними питаннями, пов'язаними із забороною на нафту".
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