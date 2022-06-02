В Росії визнали ліквідацію льотчика із "верхівки" ВКС
У Росії відкрито визнали ліквідацію генерал-майора військово-повітряних сил Росії у відставці Канамата Боташева. Він перебував за штурвалом Су-25, який ЗСУ збили в Луганській області 22 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення адміністрації Карачаївського міського округу, яке цитує РИА Новости.
Боташева поховали 2 червня. Прощалися з ліквідованим в Україні льотчиком із усіма почестями на центральній площі Карачаєвська
При цьому на сайті адміністрації не уточнюється, за яких обставин загинув льотчик.
Боташев командував полком гвардійської авіабази у Воронежі, проте був звільнений через інцидент під Петрозаводськом. Так, у 2012 році генерал попросив товариша полковника прокотити його літаком, доступу до якого він не мав. У повітрі генерал спробував виконати фігуру найвищого пілотажу, проте винищувач розбився. Пілоти встигли катапультуватися, але були звільнені з армії та потрапили під суд.
Зазначимо, Боташев - найвищий російський льотчик, про загибель якого на війні в Україні стало взагалі відомо.
Як повідомлялося, у вівторок, 31 травня, в Україні було ліквідовано підполковника спецполку Кадирова Заура Дімаєва.
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