В Росії визнали ліквідацію льотчика із "верхівки" ВКС

У Росії відкрито визнали ліквідацію генерал-майора військово-повітряних сил Росії у відставці Канамата Боташева. Він перебував за штурвалом Су-25, який ЗСУ збили в Луганській області 22 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення адміністрації Карачаївського міського округу, яке цитує РИА Новости .

Боташева поховали 2 червня. Прощалися з ліквідованим в Україні льотчиком із усіма почестями на центральній площі Карачаєвська

При цьому на сайті адміністрації не уточнюється, за яких обставин загинув льотчик.

Боташев командував полком гвардійської авіабази у Воронежі, проте був звільнений через інцидент під Петрозаводськом. Так, у 2012 році генерал попросив товариша полковника прокотити його літаком, доступу до якого він не мав. У повітрі генерал спробував виконати фігуру найвищого пілотажу, проте винищувач розбився. Пілоти встигли катапультуватися, але були звільнені з армії та потрапили під суд.