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Вирок Гримчаку вступив в дію

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Київ , Четвер 02 червня 2022 14:48
Вирок Гримчаку вступив в дію Фото: Юрій Гримчак (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Вирок колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку набрав законної сили. Його скеровано для виконання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Суд визнав вказану особу винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 ("шахрайство"); ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 ("підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище") Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Суд призначив колишньому посадовцю покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Гримчак і його помічник були затримані правоохоронцями в серпні 2019 року. Їх підозрювали у вимаганні 1,1 мільйона доларів. Їх затримали під час отримання частини хабара в розмірі 480 тисяч доларів.

На початку квітня 2020 року НАБУ завершило розслідування у справі Гримчака і направило матеріали до суду.

Також повідомлялося, що в травні НАБУ закрило справу проти Гримчака. Однак, мова йде про справу про недостовірний декларування.

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Юрій Гримчак
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