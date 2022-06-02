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Туреччина безкоштовно передасть "Байрактар" Україні, на який збирала гроші Литва

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Анкара, Четвер 02 червня 2022 15:03
Туреччина безкоштовно передасть "Байрактар" Україні, на який збирала гроші Литва Фото: Туреччина безкоштовно передасть "Байрактар" Україні, на який збирала гроші Литва
Автор: Валерія Поліщук

Туреччина прийняла рішення безкоштовно передати Україні ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотник "Байрактар". На нього збирала кошти Литва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони Литви Арвідас Анушаускас в Twitter.

"Це неймовірно, але Туреччина тільки що погодилася віддати" Байрактар", на який Литва збирала гроші, безкоштовно. Це приголомшливо!",- написав він.

За його словами, зібрані гроші підуть на покупку боєприпасів для "Байрактара", а решта грошей також підуть на підтримку України.

Нагадавши, збір коштів на купівлю бойового безпілотника "Байрактар" турецького виробництва для України в Литві розпочався 25 травня.

За три дні громадяни Литви зібрали 5 млн євро для покупки безпілотника.

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