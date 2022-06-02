Туреччина безкоштовно передасть "Байрактар" Україні, на який збирала гроші Литва

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони Литви Арвідас Анушаускас в Twitter .

"Це неймовірно, але Туреччина тільки що погодилася віддати" Байрактар", на який Литва збирала гроші, безкоштовно. Це приголомшливо!",- написав він.

За його словами, зібрані гроші підуть на покупку боєприпасів для "Байрактара", а решта грошей також підуть на підтримку України.