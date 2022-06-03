Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций, а Меркель впервые высказалась о войне в Украине: новости за 2 июня

ВСУ заманили в ловушку российские войска в Северодонецке, послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, Турция бесплатно передаст "Байрактар" Украине, на который собирала деньги Литва. Подробнее о том, что произошло в четверг, 2 июня - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против России

Постоянные представители государств Европейского союза утвердили шестой пакет санкций против России. В частности, ЕС одобрил частичный запрет российской нефти, отключение Сбербанка от SWIFT,но исключил из санкционного списка патриарха Кирилла и отменила эмбарго на нефть для Венгрии.

Также сообщается, что Несговорчивость Венгрии по некоторым пунктам 6 пакета санкций может обойтись Будапешту разладом в отношениях с другими 26 членами союза.

Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила солидарность с Украиной в "варварской войне" с Россией. Заявление было сделано после нескольких месяцев молчания, вызвавших критику ее собственной политики в отношении Москвы.

Меркель, занимавшая пост канцлера в течение 16 лет до декабря, заявила, что не будет давать советов со стороны, но поддерживает усилия правительства "положить конец этой варварской войне", сообщил Reuters участник мероприятия.

Турция бесплатно передаст "Байрактар" Украине, на который собирала деньги Литва

Турция приняла решение бесплатно передать Украине ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник "Байрактар". На него собирала средства Литва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

"Это невероятно, но Турция только что согласилась отдать "Байрактар", на который Литва собирала деньги, бесплатно. Это потрясающе!", - написал он. По его словам, собранные деньги пойдут на покупку боеприпасов для "Байрактара", а остальные деньги также пойдут на поддержку Украины.

Приговор Грымчаку вступил в силу

Приговор бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку вступил в законную силу. Он направлен для выполнения.

Напомним, Грымчак и его помощник были задержаны правоохранителями в августе 2019 года. Их подозревали в вымогательстве 1,1 миллиона долларов. Их задержали во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.

В Украине в некоторых областях пройдут грозовые дожди с градом, будут шквалы

Погода в Украине в пятницу, 3 июня, будет с осадками в виде дождей и грозы, также в некоторых регионах ожидается град и сильный ветер. При этом температура воздуха останется комфортной, хотя в ряде областей будет жара до +33 градусов.