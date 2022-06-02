МВС назвало кількість зниклих безвісти в Україні: рейтинг по областях

З початку російського вторгнення в Україну в поліцію подали 9030 заяв про зниклих безвісти, 6793 людини все ще розшукують. Такі дані озвучили у Нацполіції на 26 травня.

Крім того, у відомстві зафіксували 1115 непізнаних тіл. Найбільше їх у Києві (239 тіл), а також у Київській (234), Тернопільській (152), Луганській (123) та Чернігівській (85) областях.

Найбільше зниклих у Донецькій (1660 осіб), Київській (584), Харківській (581), Полтавській (579) та Дніпропетровській (566) областях.

Як повідомлялося, кількість цивільних жертв внаслідок війни Росії проти України в десятки разів перевищує число жертв серед військових.

За даними генпрокурора Ірини Венедиктової, наймолодшим жертвам розв'язаної Росією війни проти України було 23 дні, 1,5 і 3 місяці. Загалом у результаті російської агресії вже загинули на 1 червня 243 дітей.

Також президент Володимир Зеленський заявляв, що щоденні бойові втрати на сході України становлять близько 60-100 солдатів убитими. Ще близько 500 поранених.

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