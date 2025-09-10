В Польше нашли уже 16 дронов россиян: один попал в военную базу

Отмечается, что один из дронов упал на территории подразделения Сил территориальной обороны Вооруженных сил Польши в населенном пункте Нове Мисто-над-Пилицей в Груецком повете возле Варшавы. Ущерб от падения нанесен не был.

В общем дроны россиян (и обломки дронов) найдены в следующих местностях:

Люблинское воеводство : Чоснувка (Бяло-Подляский уезд), Чешники (Замойский уезд), Вирики (Влодавский уезд), Кшивовежба-Колония (Парчевский уезд), Вогинь (Радзинский уезд); Велки Лань (Влодавский уезд), Заблоце-Колония (Бело-Подляский уезд), Выгалев (Парчевский уезд), Бихавка Тшеча (Люблинский уезд) - всего 9 .

. Мазовецкое воеводство : между Рабянами и Северинувом (Венгривский уезд) и в Нове Мисто над Пилицей (Груецкий уезд) - всего 2 .

В общем найденных дронов - 16.

Кроме того, в издании напомнили, что министерство внутренних дел Польши сообщило об обломках по меньшей мере одной российской ракеты, которую нашли в Польше.