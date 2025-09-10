В Польщі знайшли вже 16 дронів росіян: один влучив у військову базу

Атака дронів РФ на Польщу

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня Росія вперше спрямувала на територію Польщі ударні дрони. На територію країни залетіли щонайменше 19 безпілотників. Наразі уламки російських дронів знайшли в 11 польських населених пунктах.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав реакцію Альянсу на інцидент у Польщі "дуже успішною". Він підкреслив, що минула ніч показала готовність НАТО захищати кожен сантиметр своєї території, зокрема й повітряний простір.

Міністерство оборони Росії у відповідь на заяви країн НАТО заявило, що дальність дронів, які атакували Польщу, нібито "не перевищує 700 кілометрів" та заявили, що цілі для ураження на території Польщі "не планувалися". Кремль коментувати цю ситуацію відмовився. Відомо, що росіяни брешуть: під час дослідження уламків виявилося, що дрони були оснащені додатковими паливними баками.

Що стоїть за діями Кремля, чому це відбулося саме зараз та як може відреагувати Альянс, - читайте у матеріалі РБК-Україна.