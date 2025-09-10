Россия для атаки на Польшу оснастила дроны дополнительными топливными баками, - СМИ
Россияне оснастили дроны "Гербера" дополнительными топливными баками, что увеличило их дальность полета. Это позволило российским беспилотникам долететь до Польши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный".
По словам аналитика, знакомого с конструкцией этих беспилотников, в стандартной комплектации "Гербера" имеет единственный топливный бак, расположенный в хвостовой части.
Однако дроны, которые упали на территории Польши, имели еще один дополнительный бак в носовой части, изготовленный из гибкого многослойного полимерного материала.
Отмечается, что такие "мягкие баки" легкие, занимают мало места в сложенном виде, выдерживают вибрации и активно применяются в беспилотниках.
Именно они позволили российским дронам долететь до Польши через территорию Беларуси.
Фото: российский дрон "Гербера", который упал на территории Польши (польские СМИ)
Атака дронов на Польшу
Напомним, российские войска в ночь на 10 сентября снова запустили по Украине дроны и ракеты.
Во время атаки некоторые дроны залетели в воздушное пространство Польши. Польская противовоздушная оборона начала сбивать воздушные цели.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что всего в воздушном пространстве страны ночью зафиксировали 19 российских дронов. При этом сбить удалось четыре беспилотника.
Позже стало известно, что обломки сбитых беспилотников нашли в 11 населенных пунктах Польши. Один из них разбился на территории подразделения Сил территориальной обороны.
В связи с российской атакой НАТО применило 4 статью. Это позволит государствам-членам обсудить ситуацию с союзниками в Североатлантическом совете.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте при всем этом назвал реакцию Альянса на инцидент в Польше "очень успешной". Он подчеркнул, что прошедшая ночь показала готовность НАТО защищать каждый сантиметр своей территории, в том числе и воздушное пространство.
Министерство обороны России в ответ на заявления стран НАТО солгало, что дальность дронов, которые атаковали Польшу, якобы "не превышает 700 километров" и заявили, что цели для поражения на территории Польши "не планировались".