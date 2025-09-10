ua en ru
Россия для атаки на Польшу оснастила дроны дополнительными топливными баками, - СМИ

Среда 10 сентября 2025 20:35
Россия для атаки на Польшу оснастила дроны дополнительными топливными баками, - СМИ Фото: Россия для атаки на Польшу оснастила дроны дополнительными топливными баками (t.me/DIUkraine)
Автор: Татьяна Степанова

Россияне оснастили дроны "Гербера" дополнительными топливными баками, что увеличило их дальность полета. Это позволило российским беспилотникам долететь до Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный".

По словам аналитика, знакомого с конструкцией этих беспилотников, в стандартной комплектации "Гербера" имеет единственный топливный бак, расположенный в хвостовой части.

Однако дроны, которые упали на территории Польши, имели еще один дополнительный бак в носовой части, изготовленный из гибкого многослойного полимерного материала.

Отмечается, что такие "мягкие баки" легкие, занимают мало места в сложенном виде, выдерживают вибрации и активно применяются в беспилотниках.

Именно они позволили российским дронам долететь до Польши через территорию Беларуси.

Фото: российский дрон "Гербера", который упал на территории Польши (польские СМИ)

Атака дронов на Польшу

Напомним, российские войска в ночь на 10 сентября снова запустили по Украине дроны и ракеты.

Во время атаки некоторые дроны залетели в воздушное пространство Польши. Польская противовоздушная оборона начала сбивать воздушные цели.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что всего в воздушном пространстве страны ночью зафиксировали 19 российских дронов. При этом сбить удалось четыре беспилотника.

Позже стало известно, что обломки сбитых беспилотников нашли в 11 населенных пунктах Польши. Один из них разбился на территории подразделения Сил территориальной обороны.

В связи с российской атакой НАТО применило 4 статью. Это позволит государствам-членам обсудить ситуацию с союзниками в Североатлантическом совете.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте при всем этом назвал реакцию Альянса на инцидент в Польше "очень успешной". Он подчеркнул, что прошедшая ночь показала готовность НАТО защищать каждый сантиметр своей территории, в том числе и воздушное пространство.

Министерство обороны России в ответ на заявления стран НАТО солгало, что дальность дронов, которые атаковали Польшу, якобы "не превышает 700 километров" и заявили, что цели для поражения на территории Польши "не планировались".

