В Польше нашли уже 16 дронов россиян: один попал в военную базу

В Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки 10 сентября. Один из дронов упал на территорию военной базы, он не нанес ущерба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.