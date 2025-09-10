ua en ru
В Польше нашли уже 16 дронов россиян: один попал в военную базу

Польша, Среда 10 сентября 2025 22:27
В Польше нашли уже 16 дронов россиян: один попал в военную базу Иллюстративное фото: иранский беспилотник типа "Шахед" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки 10 сентября. Один из дронов упал на территорию военной базы, он не нанес ущерба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Отмечается, что один из дронов упал на территории подразделения Сил территориальной обороны Вооруженных сил Польши в населенном пункте Нове Мисто-над-Пилицей в Груецком повете возле Варшавы. Ущерб от падения нанесен не был.

В общем дроны россиян (и обломки дронов) найдены в следующих местностях:

  • Люблинское воеводство: Чоснувка (Бяло-Подляский уезд), Чешники (Замойский уезд), Вирики (Влодавский уезд), Кшивовежба-Колония (Парчевский уезд), Вогинь (Радзинский уезд); Велки Лань (Влодавский уезд), Заблоце-Колония (Бело-Подляский уезд), Выгалев (Парчевский уезд), Бихавка Тшеча (Люблинский уезд) - всего 9.
  • Лодзинское воеводство: в Мнишкуве (Опочно пов.) - всего 1.
  • в Варминско-Мазурском воеводстве - в городе Олесно (Эльблонгский уезд) - всего 1.
  • Мазовецкое воеводство: между Рабянами и Северинувом (Венгривский уезд) и в Нове Мисто над Пилицей (Груецкий уезд) - всего 2.
  • Свентокшиское воеводство: в Чижове Буского уезда, в Соботце в Опатовском уезде, в Смыкуве в Келецком уезде - всего 3.
  • В общем найденных дронов - 16.

Кроме того, в издании напомнили, что министерство внутренних дел Польши сообщило об обломках по меньшей мере одной российской ракеты, которую нашли в Польше.

Атака дронов РФ на Польшу

Напомним, в ночь на 10 сентября Россия впервые направила на территорию Польши ударные дроны. На территорию страны залетели по меньшей мере 19 беспилотников. Сейчас обломки российских дронов нашли в 11 польских населенных пунктах.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал реакцию Альянса на инцидент в Польше "очень успешной". Он подчеркнул, что прошедшая ночь показала готовность НАТО защищать каждый сантиметр своей территории, в том числе и воздушное пространство.

Министерство обороны России в ответ на заявления стран НАТО заявило, что дальность дронов, которые атаковали Польшу, якобы "не превышает 700 километров" и заявили, что цели для поражения на территории Польши "не планировались". Кремль комментировать эту ситуацию отказался. Известно, что россияне врут: при исследовании обломков оказалось, что дроны были оснащены дополнительными топливными баками.

Что стоит за действиями Кремля, почему это произошло именно сейчас и как может отреагировать Альянс, - читайте в материале РБК-Украина.

