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Польша с союзниками подняли военную авиацию из-за массированного удара РФ по Украине

Фото: польская военная авиация поднята в небо на фоне ракетной атаки РФ на Украину (wikipedia.org))
Автор: Владимир Костырин

Польша вместе со странами-союзниками этой ночью, 25 мая, подняла в воздух военные самолеты из-за российской комбинированной атаки на Украину. Кроме того, наготове наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter-аккаунт (X) Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

В заявлении польского военного ведомства отмечается, что "в связи с атакой Российской Федерации, которая осуществляет удары по объектам, расположенным на территории Украины, польская и союзная авиация начала действовать в нашем воздушном пространстве".

Как отмечает польская сторона, такие действия происходят "в соответствии с действующими процедурами".

Так, добавили в оперативном командовании Польши, оперативный командир "задействовал все имеющиеся силы и ресурсы, которые были в его распоряжении, очередные пары истребителей были подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли наивысшего состояния готовности".

"Принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с зонами, находящимися под угрозой исчезновения", - рассказали польские военные.

Также отмечается, что Оперативное командование ВС Польши "следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию".

Комбинированная атака ночью 25 мая

Напомним, еще вчера вечером российские оккупанты запустили несколько групп дронов-камикадзе в сторону Украины, из-за чего была объявлена тревога в ряде областей. Сообщалось о работе ПВО в Киевской и Запорожской областях.

Кроме того, на фоне дроновой атаки в Одессе пробовали взрывы. Также серия взрывов была в Киеве из-за массированной атаки ударных БПЛА врага. В столице в результате обстрела повреждена жилая пятиэтажка в Голосеевском районе, произошел пожар, известно о пострадавших в городе.

Кроме того, в Николаеве также прозвучала серия взрывов из-за удара дронов. В Харькове также были взрывы из-за атаки БПЛА, и в городе произошел пожар, известно уже о 3 пострадавших. А еще сообщалось о работе ПВО в Чернигове, в окрестностях города были слышны взрывы.

Добавим, что российские оккупанты запустили из стратегической авиации ракеты для ударов по Украине этой ночью. А также в мониторинговых группах писали о пусках крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря.

РБК-Украина в отдельном материале собрало все, что известно о массированной комбинированной воздушной атаке РФ на Украину этой ночью.

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