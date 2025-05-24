Враг атакует Украину "Шахедами" с нескольких направлений: идет работа ПВО

В ряде областей Украины вечером 24 мая объявлена воздушная тревога из-за фиксации нескольких групп российских дронов-камикадзе. Также ведется работа сил и средств противовоздушной обороны для сбивания ударных БПЛА противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую областную военную администрацию (КОВА ).

Военные информировали о движении "Шахедов" с нескольких направлений, в частности с северного и южного.

Так, БПЛА противника были замечены на юге и в центре Харьковской области, на севере Черниговской области, на юге Сумской области, а также в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

В Воздушных силах также предупредили жителей Запорожья о движении дронов-камикадзе врага в направлении города.

"БПЛА в акватории Черного моря - курсом на Одесскую область", - передали военные в 23:09.

Кроме того, около половины одиннадцатого стало известно о работе ПВО в Киевской области, где были замечены ударные БПЛА российских оккупантов.

"В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в объявлении КОВА.

Также в администрации призвали граждан соблюдать информ-тишину: не фиксировать и не выкладывать в сеть кадры о работе ПВО.

Добавим, об отражении воздушной атаки также рассказали в Запорожской ОВА. Позже стало известно о работе ПВО в Одессе, в сторону которой фиксировалось движение дронов-камикадзе российских захватчиков.

Прошла комбинированная воздушная атака

Напомним, минувшей ночью российские оккупанты атаковали территорию Украины сотнями дронов-камикадзе, а также - баллистическими ракетами. Основной удар враг направил на украинскую столицу.

В общей сложности войска РФ выпустили по Украине 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 250 дронов. Силы ПВО ВСУ сбили 6 баллистических ракет и обезвредили 245 вражеских БПЛА (уничтожено 128 дронов, еще 117 - локационно потеряны/подавлены РЭБ).

В Киеве в результате массированной атаки рухнули обломки враждебных целей в шести районах. Больше всего пострадали Соломенский, Святошинский и Оболонский районы. Пострадали 14 человек.

Более подробно о последствиях комбинированного удара в ночь на 24 мая - читайте в материале РБК-Украина.