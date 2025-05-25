Ночная атака "Шахедов": в Киеве назвали последствия обстрела
В Киеве этой ночью фиксируют падение обломков воздушных целей на фоне вражеской дроновой атаки. В Голосеевском районе был поврежден жилой дом.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
"В Голосеевском районе падение обломков на жилую 5-этажку", - рассказал чиновник.
Он добавил, что информация о возможных пострадавших сейчас устанавливается.
Обновлено: есть пожар
Позже начальник КГВА рассказал, что на месте падения обломков на дом фиксируют частичное разрушение здания и есть пожар.
Чиновник добавил, что спасатели уже работают.
Воздушная атака на Киев
Напомним, этой ночью в столице объявили воздушную тревогу на фоне угрозы баллистики, а также из-за вражеских дронов-камикадзе. В КМВА также рассказали, что город - под очередной атакой.
В Воздушных силах ВСУ информировали о движения БПЛА противника в направлении Киева, было предупреждение о возможной работе ПВО.
В столице были слышны несколько взрывов. КГВА заявляли, что в воздушном пространстве вокруг Киева фиксируют более десяти вражеских беспилотников, и "подлетают новые". А также прогнозировали "непростую ночь" в столице.
Комбинированный удар прошлой ночью
В ночь на 24 мая российские оккупанты атаковали территорию Украины сотнями дронов-камикадзе, а также - баллистическими ракетами. Основной удар враг направил на украинскую столицу.
В общей сложности тогда войска РФ выпустили по Украине 14 баллистических ракет и 250 дронов. Силы ПВО ВСУ сбили 6 баллистических ракет и обезвредили 245 вражеских БПЛА.
В Киеве в результате массированной атаки рухнули обломки враждебных целей в шести районах. Больше всего пострадали Соломенский, Святошинский и Оболонский районы. Пострадали 14 человек. Более подробно о последствиях того удара - читайте в материале РБК-Украина.
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