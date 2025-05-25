Враг запустил ракеты по Украине со стратегической авиации

Российские оккупанты осуществили ракетные пуски с бортов стратегической аварии в сторону Украины для очередной воздушной атаки этой ночью, 24 мая. Тем временем продолжаются дроновые удары по разным городам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

"Внимание! Зафиксированы пуски ракет из стратегических бомбардировщиков.

Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - рассказали военные в своем Telegram в 01:55.

Между тем стоит заметить, что ранее, еще около одиннадцати вечера накануне, в мониторинговых группах сообщают о вылете в России группы бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья".

Как рассказали в Воздушных силах в 01:57, фиксировалось движение скоростной цели на севере Черниговской области - курс южный.

Затем в Воздушных силах информировали, что крылатая ракета с юга двигается в направлении Кривого Рога.

"Ракета изменила направление на юге Кировоградщины, курс северо-западный... Еще одна ракета на Херсонщине, вектор движения Кропивницкий... Новые ракеты на Херсонщине, вектор движения Кропивницкий... Ракета на границе Кировоградской, Николаевской и Одесской областей, курс западный", - говорится в объявлении военных.

В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Ночная воздушная атака

Накануне вечером был зафиксирован запуск со стороны российских оккупантов дронов-камикадзе в сторону Украины. Вражеские ударные БПЛА заходили в воздушное пространство с северного и южного направлений. Сообщалось о работе ПВО в Киевской и Запорожской областях.

Кроме того, на фоне дроновой атаки в Одессе пробовали взрывы, в городе началась работа ПВО.

Также серия взрывов была в Киеве из-за массированной атаки ударных БПЛА врага. В столице в результате обстрела повреждена жилая пятиэтажка в Голосеевском районе, произошел пожар.

Кроме того, в Николаеве прозвучала серия взрывов из-за вражеской атаки с применением дронов-камикадзе этой ночью. В Харькове также были взрывы из-за удара дронов, в городе произошел пожар.