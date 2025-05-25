Россияне ударили по Харькову дронами, есть пожар из-за атаки

В Харькове в ночь на 25 мая прогремели взрывы, российские оккупанты атаковали город ударными беспилотниками. В результате обстрела известно о пожаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова .

Вражеские ударные БПЛА фиксировались в Харьковской области еще с вечера накануне. В Воздушных силах заявляли о движении дронов-камикадзе противника, в частности, в сторону города Харьков.

В 01:37 Харьковский городской голова рассказал о взрыве в городе на фоне дроновой атаки.

Впоследствии он сообщил о втором и третьем взрыве. Жителей просили быть осторожными и не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги.

"Третий удар вражеским БПЛА по городу! Вблизи Харькова до сих пор находятся вражеские БПЛА. Оставайтесь в укрытиях. Безопасность - превыше всего!", - говорится в заявлении мэра в Telegram.

Также он рассказал, что появилась информация "о пожаре на месте одного из прилетов".

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в сети рассказал, что город Харьков "под атакой вражеских беспилотников".

"В городе прозвучала серия взрывов. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя!". - написал он в Telegram.

Обновлено: уточнены последствия

Как позже рассказал Терехов, в Харькове, по предварительным данным, были прилеты в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах.

Городской голова рассказал, что в Основянском районе "пострадало гражданское предприятие".

"На местах попаданий работают экстренные службы. Угроза для города сохраняется - в области находится большое количество враждебных БПЛА", - добавил он.

Позже мэр рассказал, что из-за обстрела в Шевченковском районе было "попадание" в офисное здание.

"Обошлось без пострадавших и без возгорания. На месте работают все необходимые службы", - сообщил городской голова.

Атака "Шахедов" ночью

Напомним, накануне вечером был зафиксирован запуск со стороны российских оккупантов дронов-камикадзе в сторону Украины. Вражеские ударные БПЛА заходили в воздушное пространство с северного и южного направлений. Сообщалось о работе ПВО в Киевской и Запорожской областях.

Кроме того, на фоне дроновой атаки в Одессе пробовали взрывы, в городе началась работа ПВО.

Также серия взрывов была в Киеве из-за массированной атаки ударных БПЛА врага. В столице в результате обстрела повреждена жилая пятиэтажка в Голосеевском районе, произошел пожар.

Кроме того, в Николаеве прозвучала серия взрывов из-за вражеской атаки с применением дронов-камикадзе этой ночью.