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Польща із союзниками підняли військову авіацію через російський масований удар по Україні

Фото: польська військова авіація піднята у небо на тлі ракетної атаки РФ на Україну (wikipedia.org))
Автор: Володимир Костирін

Польща разом з країнами-союзниками цієї ночі, 25 травня, підняла у повітря військові літаки через російську комбіновану атаку на Україну. Крім того, напоготові наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Twitter-акаунт (X) Оперативного командування Збройних сил Польщі.

У заяві польського військового відомства зазначається, що "у зв'язку з атакою Російської Федерації, яка здійснює удари по об'єктах, розташованих на території України, польська та союзна авіація почала діяти в нашому повітряному просторі".

Як зазначає польська сторона, такі дії відбуваються "відповідно до чинних процедур".

Так, додали в оперативному командуванні Польщі, оперативний командир "задіяв усі наявні сили та ресурси, що були в його розпорядженні, чергові пари винищувачів були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого стану готовності".

"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами, що знаходяться під загрозою зникнення", - розповіли польські військові.

Також зауважується, що Оперативне командування ЗС Польщі "стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування".

Комбінована атака вночі 25 травня

Нагадаємо, ще вчора ввечері російські окупанти запустили кілька груп дронів-камікадзе у бік України, через що була оголошена тривога у низці областей. Повідомлялося про роботу ППО у Київській та Запорізькій областях.

Крім того, на тлі дронової атаки в Одесі пробували вибухи. Також серія вибухів була у Києві через масовану атаку ударних БПЛА ворога. У столиці в результаті обстрілу пошкоджена житлова п'ятиповерхівка у Голосіївському районі, сталася пожежа, відомо про постраждалих у місті.

Крім того, у Миколаєві також пролунала серія вибухів через удар дронів. У Харкові також були вибухи через атаку БПЛА, й у місті сталася пожежа, відомо вже про 3 постраждалих. А ще повідомлялося про роботу ППО у Чернігові, на околицях міста було чути вибухи.

Додамо, що російські окупанти запустили зі стратегічної авіації ракети для ударів по Україні цієї ночі. А також у моніторингових групах писали про пуски крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.

РБК-Україна в окремому матеріалі зібрало усе, що відомо про масовану комбіновану повітряну атаку РФ на Україну цієї ночі.

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