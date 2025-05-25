Польща із союзниками підняли військову авіацію через російський масований удар по Україні

У заяві польського військового відомства зазначається, що "у зв'язку з атакою Російської Федерації, яка здійснює удари по об'єктах, розташованих на території України, польська та союзна авіація почала діяти в нашому повітряному просторі".

Як зазначає польська сторона, такі дії відбуваються "відповідно до чинних процедур".

Так, додали в оперативному командуванні Польщі, оперативний командир "задіяв усі наявні сили та ресурси, що були в його розпорядженні, чергові пари винищувачів були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого стану готовності".

"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами, що знаходяться під загрозою зникнення", - розповіли польські військові.

Також зауважується, що Оперативне командування ЗС Польщі "стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування".