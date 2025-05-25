Польща із союзниками підняли військову авіацію через російський масований удар по Україні

Польща разом з країнами-союзниками цієї ночі, 25 травня, підняла у повітря військові літаки через російську комбіновану атаку на Україну. Крім того, напоготові наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Twitter-акаунт (X) Оперативного командування Збройних сил Польщі.
У заяві польського військового відомства зазначається, що "у зв'язку з атакою Російської Федерації, яка здійснює удари по об'єктах, розташованих на території України, польська та союзна авіація почала діяти в нашому повітряному просторі".
Як зазначає польська сторона, такі дії відбуваються "відповідно до чинних процедур".
Так, додали в оперативному командуванні Польщі, оперативний командир "задіяв усі наявні сили та ресурси, що були в його розпорядженні, чергові пари винищувачів були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого стану готовності".
"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами, що знаходяться під загрозою зникнення", - розповіли польські військові.
Також зауважується, що Оперативне командування ЗС Польщі "стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування".
Нагадаємо, ще вчора ввечері російські окупанти запустили кілька груп дронів-камікадзе у бік України, через що була оголошена тривога у низці областей. Повідомлялося про роботу ППО у Київській та Запорізькій областях.
Крім того, на тлі дронової атаки в Одесі пробували вибухи. Також серія вибухів була у Києві через масовану атаку ударних БПЛА ворога. У столиці в результаті обстрілу пошкоджена житлова п'ятиповерхівка у Голосіївському районі, сталася пожежа, відомо про постраждалих у місті.
Крім того, у Миколаєві також пролунала серія вибухів через удар дронів. У Харкові також були вибухи через атаку БПЛА, й у місті сталася пожежа, відомо вже про 3 постраждалих. А ще повідомлялося про роботу ППО у Чернігові, на околицях міста було чути вибухи.
Додамо, що російські окупанти запустили зі стратегічної авіації ракети для ударів по Україні цієї ночі. А також у моніторингових групах писали про пуски крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.
РБК-Україна в окремому матеріалі зібрало усе, що відомо про масовану комбіновану повітряну атаку РФ на Україну цієї ночі.
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