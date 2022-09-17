Повне звільнення Куп’янська та ракетний удар по Кривому Рогу: новини за 16 вересня

Вчора, 16 вересня 2022 року, українські військові повністю звільнили Куп'янськ (Харківська область). А російські війська знову вдарили по критичній інфраструктурі Кривого Рогу, внаслідок чого є значні руйнування гідротехнічних споруд.

Війна Росії проти України: останні новини

Українські військові повністю звільнили Куп'янськ

Українські воїни повністю звільнили місто Куп'янськ Харківської області. Вибили ворога з лівобережної частини міста.

"У результаті злагоджених дій підрозділом KRAKEN було успішно форсовано річку Оскіл, що дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини міста", - заявив командир підрозділу, який звільняв місто.

Як відзначив командир підрозділу KRAKEN, контрнаступ наших військових успішно продовжується на лівому березі Оскола.

Росія знову вдарила по критичній інфраструктурі Кривого Року

Російські війська знову вдарили по критичній інфраструктурі Кривого Рогу. Під обстрілом в чергове опинилися гідротехнічні споруди, є значні руйнування.

"Кривий Ріг знову під ворожим вогнем. Росіяни скерували свої ракети по критичній інфраструктурі. Серйозні руйнації гідротехнічних споруд", - заявив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

США передадуть Україні дві системи NASAMS протягом двох місяців

Україна отримає дві системи зенітно-ракетних комплекси NASAMS від США протягом двох місяців.

За словами прес-секретаря Пентагону бригадного генерала Пета Райдера, комплекси сприятимуть подальшому захисту українців від ворожих повітряних загроз, у тому числі авіації, безпілотних літальних апаратів та ракет.

Путін уперше за довгий час висловився про війну в Україні

Президент Росії Володимир Путін вперше за довгий час зробив одразу кілька заяв про перебіг війни проти України.

Зокрема, прокоментував можливість переговорів, ракетні удари, захоплення Донбасу та контрнаступ ЗСУ.

Шольц назвав Росію найбільшою загрозою НАТО

Німецькі Збройні сили мають стати "найбільш оснащеними" у Європі. При цьому країна готова взяти на себе провідну відповідальність за безпеку контингенту, на тлі найбільшої загрози для НАТО - Росії.

"Як найбільш густонаселена країна з найбільшою економічною могутністю та країна в центрі континенту, ми маємо досягти того, щоб наша армія стала наріжним каменем звичайної оборони в Європі, найкраще оснащеною силою", - заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

ЗСУ звільнили понад 400 населених пунктів у Харківській області

Українські воїни, в рамках контрнаступу, звільнили понад 400 населених пунктів Харківської області. В деокупованих територіях тривають роботи з відновлення житлової та критичної інфраструктури.

"Звільнено 421 населений пункт. У звільнені райони постійно відправляється гуманітарний вантаж, попри обстріли", - заступник глави Офісу президента Кирила Тимошенка.

РосЗМІ заявили про загибель "генпрокурора ЛНР" після вибуху

Так званий "генпрокурор ЛНР" Сергій Горенко сьогодні загинув. Це сталося після вибуху в його "офісі".

Після вибуху у будівлі "генпрокуратури ЛНР", крім Горенка загинула і його "заступниця" Катерина Стегленко, - пишуть російські ЗМІ.

Зеленський скасував низку указів про економічну співпрацю з РФ та Білоруссю

Президент Володимир Зеленський скасував низку указів про співпрацю окремих областей України з Росією та Білоруссю.

Своїм указом №653 глава держави скасував низку указів від 1994 та 1996 років. Так, втратили чинність попередні укази.

Україна очікує на додаткове фінансування від Світового банку

Світовий банк вже у листопаді може затвердити пакет додаткової фінансової допомоги для України на суму 1 млрд доларів.

Також очікується рішення про виділення коштів на фінансування дефіциту бюджету і відновлення інфраструктури у 2023 році.

Прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні в Україні буде по-літньому тепло, проте дощі не відступають.

За прогнозом синоптиків, вночі у південно-західній частині очікується помірний дощ, причому на решті території без істотних опадів.

Завтра вдень в Україні, окрім північного заходу, очікуються помірні, у центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди прогнозуються сильні дощі, подекуди грози.

Вночі та вранці у більшості центральних областей місцями туман. Вітер західний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі у західних, північних та більшості центральних областей складе +7 +12 градусів, а вдень +13 +18. На решті території вночі буде +12 +18, а вдень +21 +26 градусів, на крайньому півдні країни прогріється до +29.