Франція, Польща та Німеччина погодились створили місію з навчання ЗСУ

Франція, Польща та Німеччина погодилися підтримати та допомогти у створенні спеціальної місії для навчання українських військових в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву міністрів закордонних справ, опубліковану на сайті МЗС Німеччини.

Дипломати погодилися, що ЄС повинен дотримуватися єдиної позиції у війні, яку розв'язала Росія проти України.

"Ключовою була і залишається тверда та єдина реакція Європейського Союзу та його держав-членів, які засуджують війну, пропонують притулок біженцям, вживають обмежувальних заходів проти Росії та надають підтримку Україні", - йдеться у повідомленні.

Міністри Франції, Польщі та Німеччини вважають, що військову допомогу для України потрібно продовжити у довгостроковій перспективі. Йдеться не лише про надання озброєння, але й про створення місія для навчання військових в Європі.

"Створення спеціальної європейської місії з навчання та допомоги в ЄС для українських сил, яка також забезпечить технічне обслуговування та ремонт військової техніки", - заявили очільники МЗС.