Під Херсоном ЗСУ знищили ворожий штурмовик Су-25

Збройні сили України збили російський штурмовик Су-25 у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил.

"16 вересня, близько 8.30, у небі над Херсоном, підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" знищили черговий російський штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні. Довідка . Штурмовик Су-25 – це радянський дозвуковий військовий літак, призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою. На кінець 2021 року у російській армії налічувалося близько 192 таких штурмовиків.