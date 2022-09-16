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Під Херсоном ЗСУ знищили ворожий штурмовик Су-25

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Херсон, П'ятниця 16 вересня 2022 11:27
Під Херсоном ЗСУ знищили ворожий штурмовик Су-25 Фото: під Херсоном ЗСУ знищили ворожий штурмовик Су-25 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України збили російський штурмовик Су-25 у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил.

"16 вересня, близько 8.30, у небі над Херсоном, підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" знищили черговий російський штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні.

Довідка . Штурмовик Су-25 – це радянський дозвуковий військовий літак, призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою. На кінець 2021 року у російській армії налічувалося близько 192 таких штурмовиків.

Нагадаємо, минулої доби українські військові ліквідували ще 200 російських окупантів і збили ворожий вертоліт.

Всього з початку повномасштабної війни ЗСУ знищили 250 літаків та 216 вертольотів ВКС Росії.

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