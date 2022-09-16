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Столтенберг про контрнаступ ЗСУ: ефективно, але це не кінець війни

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Лондон, П'ятниця 16 вересня 2022 10:58
Столтенберг про контрнаступ ЗСУ: ефективно, але це не кінець війни Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Контрнаступ Збройних сил України проти російських військ був дуже ефективним, але Україна має готуватися до довгого шляху, оскільки це не означає початок кінця війни.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір радіостанції ВВС.

"Звичайно, надзвичайно втішно бачити, що ЗСУ змогли відбити територію, а також завдати ударів у тилу російських військ. Разом з тим ми повинні розуміти, що це не початок кінця війни, ми повинні бути готові до довгого шляху", - заявив він. .

Нагадаємо, раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що успішний контрнаступ Збройних сил України вже змінив стратегічний баланс на землі.

Крім того, згідно з даними Міноборони України, в рамках контрнаступу ЗСУ, наші воїни звільнили близько 8,5 тисячі квадратних кілометрів Харківської області.

Додамо, що українські військові підготували план успішного контрнаступу Збройних сил на північному сході та на півдні країни у співпраці з американськими та британськими фахівцями та офіційними особами.

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Єнс Столтенберг НАТО Війна Росії проти України
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