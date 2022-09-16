Українські військові повністю звільнили Куп'янськ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командира підрозділу KRAKEN Сергія Величко.

Як відзначив командир підрозділу KRAKEN, контрнаступ наших військових успішно продовжується на лівому березі Оскола.

"У результаті злагоджених дій підрозділом KRAKEN було успішно форсовано річку Оскіл, що дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини міста", - пише Величко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно наші воїни звільнили частину Куп'янська та встановили український прапор у місті.

Військовий експерт Михайло Жирохов пояснив, чому деокупація Куп'янська так важлива.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.