Зеленський скасував низку указів про економічну співпрацю з РФ та Білоруссю
Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Президент Володимир Зеленський скасував низку указів про співпрацю окремих областей України з Росією та Білоруссю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Своїм указом №653 глава держави скасував низку указів від 1994 та 1996 років. Так, втратили чинність попередні укази:
- №112 про розвиток економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Росії (від 25 березня 1994 року);
- №271 про економічне співробітництво областей України з прикордонними регіонами Білорусі та Молдови (від 3 червня 1994 року);
- №287 про залучення до економічної співпраці Запорізької області (від 9 червня 1994 року);
- №495 про економічну співпрацю Автономної Республіки Крим з суміжними територіями Росії.
Указ Зеленського набув чинності 16 вересня, в день його опублікування.
Нагадаємо, через шість місяців з початку війни Володимир Зеленський скасував українську делегацію в Тристоронній контактній групі.
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