Зеленський скасував низку указів про економічну співпрацю з РФ та Білоруссю

Президент Володимир Зеленський скасував низку указів про співпрацю окремих областей України з Росією та Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Своїм указом №653 глава держави скасував низку указів від 1994 та 1996 років. Так, втратили чинність попередні укази: №112 про розвиток економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Росії (від 25 березня 1994 року);

№271 про економічне співробітництво областей України з прикордонними регіонами Білорусі та Молдови (від 3 червня 1994 року);

№287 про залучення до економічної співпраці Запорізької області (від 9 червня 1994 року);

№495 про економічну співпрацю Автономної Республіки Крим з суміжними територіями Росії. Указ Зеленського набув чинності 16 вересня, в день його опублікування.