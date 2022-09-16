ua ru
Пт, 16 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

СБУ викрила бойовика "ДНР", який намагався вступити до полку "Азов"

Новость на русском →
П'ятниця 16 вересня 2022 14:38
СБУ викрила бойовика "ДНР", який намагався вступити до полку "Азов" Фото: СБУ викрила бойовика "ДНР", який намагався вступити до полку "Азов" (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України викрила ворожого агента, який намагався вступити до полку "Азов". Злочинець раніше воював проти наших військових на стороні "ДНР".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Служба безпеки запобігла агентурному проникненню ворога до Сил оборони України: у Києві затримано російського агента, який намагався влаштуватися до бойового спецпідрозділу полку "Азов", - пише пресслужба.

Згідно з даними слідства, затриманий виявився мешканцем Донецької області, який у 2015 році приєднався до бойовиків "ДНР". Там він увійшов до складу так званих "1-го та 2-го армійських корпусів". Також злочинець проходив службу в загоні спеціального призначення "республіканська гвардія "ДНР".

Затриманий воював на боці "ДНР" до 2018 року, після цього залишив своїх ватажків та переїхав до Росії.

"Там він був завербований російськими спецслужбами для проведення розвідувально-підривної діяльності", - додає СБУ.

Після цього бойовика "ДНР" перекинули до України ще до початку повномасштабного вторгнення Росії, однак СБУ вчасно викрила злочинця на спробі проходження відбору до "Азову".

Фото: СБУ викрила бойовика "ДНР", який намагався вступити до полку "Азов" (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ за декілька днів після контрнаступу ЗСУ, виявила 16 колаборантів на звільнених територіях Харківської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України ДНР Російська Федерація Азов
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів і "приземлили" гелікоптер: названо нові втрати РФ
ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів і "приземлили" гелікоптер: названо нові втрати РФ
DAILY
Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки