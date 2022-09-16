Пошкоджені на фронті гаубиці ЗСУ направляються до Литви для ремонту, - Міноборони
Пошкоджені гаубиці ЗСУ на фронті наразі направляються до Литви для ремонту. Тим часом країна направила нашим воїнам бронетранспортери М113.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міноборони Литви.
"Військова підтримка Литвою України продовжується. Гаубиці з бойовими ушкодженнями прямують до Литви, де ми організуємо їх ремонт. Водночас, наші бронетранспортери М113 продовжують свій шлях на поле бою в Україні. Разом до перемоги", - пише пресслужба Міноборони Литви.
Фото: пошкоджені на фронті гаубиці ЗСУ направляють до Литви для ремонту (twitter.com/Lithuanian_MoD)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Литва також планує відремонтувати самохідні артилерійські установки "Panzerhaubitze 2000", які Німеччина передала Україні.
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