Пошкоджені на фронті гаубиці ЗСУ направляються до Литви для ремонту, - Міноборони

Пошкоджені гаубиці ЗСУ на фронті наразі направляються до Литви для ремонту. Тим часом країна направила нашим воїнам бронетранспортери М113.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міноборони Литви.

"Військова підтримка Литвою України продовжується. Гаубиці з бойовими ушкодженнями прямують до Литви, де ми організуємо їх ремонт. Водночас, наші бронетранспортери М113 продовжують свій шлях на поле бою в Україні. Разом до перемоги", - пише пресслужба Міноборони Литви.

Фото: пошкоджені на фронті гаубиці ЗСУ направляють до Литви для ремонту (twitter.com/Lithuanian_MoD)