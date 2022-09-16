ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів і "приземлили" гелікоптер: названо нові втрати РФ

Минулої доби українські військові ліквідували ще 200 російських окупантів і збили ворожий вертоліт. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 54 050 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати Росії на 16 вересня орієнтовно склали: особового складу - близько 54050 (+200) осіб ліквідовано;

танків - 2199 (+6);

бойових броньованих машин - 4690 (+8);

артилерійських систем - 1302 (+7);

РСЗВ - 312 (+1);

засоби ППО - 168 (+1);

літаків - 250 (+0);

вертольотів - 216 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 908 (+0);

крилаті ракети - 233 (+0);

кораблі/катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3550 (+28);

спеціальної техніки - 121 (+1). За добу найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.