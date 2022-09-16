ua ru
Пт, 16 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів і "приземлили" гелікоптер: названо нові втрати РФ

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 16 вересня 2022 09:40
ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів і "приземлили" гелікоптер: названо нові втрати РФ Фото: ЗСУ ліквідували ще 200 російських окупантів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Минулої доби українські військові ліквідували ще 200 російських окупантів і збили ворожий вертоліт. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 54 050 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати Росії на 16 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 54050 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків - 2199 (+6);
  • бойових броньованих машин - 4690 (+8);
  • артилерійських систем - 1302 (+7);
  • РСЗВ - 312 (+1);
  • засоби ППО - 168 (+1);
  • літаків - 250 (+0);
  • вертольотів - 216 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 908 (+0);
  • крилаті ракети - 233 (+0);
  • кораблі/катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3550 (+28);
  • спеціальної техніки - 121 (+1).

За добу найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російська армія відчуває брак штурмової піхоти та молодших командирів. Ці проблеми намагаються вирішити за рахунок кримінальників та дострокового випуску курсантів із військових училищ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів і "приземлили" гелікоптер: названо нові втрати РФ
ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів і "приземлили" гелікоптер: названо нові втрати РФ
DAILY
Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки