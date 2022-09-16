ЗСУ звільнили більше 400 населених пунктів у Харківській області. В ОП назвали цифру

Українські воїни, в рамках контрнаступу, звільнили більше 400 населених пунктів Харківської області. В деокупованих територіях тривають роботи з відновлення житлової та критичної інфраструктури.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Звільнено 421 населений пункт. У звільнені райони постійно відправляється гуманітарний вантаж, незважаючи на обстріли", - заявив Тимошенко.

За словами заступника глави Офісу президента, Балаклійська громада вже отримала більше 100 тонн продуктів. Вже незабаром туди будуть направлені генератори, будівельні матеріали, медикаменти й інша допомога.

Тим часом пенсіонери Чкалівської, Балаклійської та Шевченківської громад почали отримувати пенсії.

"На деокупованих територіях Харківської області тривають роботи з відновлення житлової та критичної інфраструктури. "Харківгаз" там де це можливо проводить обстеження та оцінку зруйнованих мереж, для відновлення газорозподільної системи", - додав Тимошенко.

Лише за тиждень роботи піротехнічні підрозділи ДСНС розмінували більше 24 гектарів території та знешкодили близько тисячі вибухонебезпечних предметів.