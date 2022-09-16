Йде потепління, але дощі не відступають: прогноз погоди на завтра

У суботу, 17 вересня, в Україні буде по-літньому тепло, проте дощі не відступають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру у Facebook .

За прогнозом синоптиків, вночі у південно-західній частині очікується помірний дощ, причому на решті території без істотних опадів.

Завтра вдень в Україні, окрім північного заходу, очікуються помірні, у центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди прогнозуються сильні дощі, подекуди грози.

Вночі та вранці у більшості центральних областей місцями туман. Вітер західний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі у західних, північних та більшості центральних областей складе +7 +12 градусів, а вдень +13 +18. На решті території вночі буде +12 +18, а вдень +21 +26 градусів, на крайньому півдні країни прогріється до +29.

Погода в Києві та області

Вночі у столичному регіоні буде без істотних опадів, удень місцями можлива гроза. Вітер західний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +7 +12, а вдень +13 +18.

У Києві вночі буде +10 +12, а вдень +16 +18.

Нагадаємо, найближчими днями на високогір'ї Карпат може випасти сніг.

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