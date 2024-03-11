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Ударили из HIMARS. ВСУ уничтожили новейший комплекс РЭБ "Палантин" (видео)

Запорожская область, Понедельник 11 марта 2024 18:38
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Ударили из HIMARS. ВСУ уничтожили новейший комплекс РЭБ "Палантин" (видео) Архивное фото: ВСУ уничтожили новейший комплекс РЭБ "Палантин" (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины на Запорожском направлении обнаружили и уничтожили мобильный комплекс оперативно-тактического уровня РЭБ "Палантин".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

Отмечается, что во время ведения разведки на Запорожском направлении операторами разведывательных беспилотных авиационных комплексов 3-го отдельного полка ССО обнаружен мобильный комплекс оперативно-тактического уровня РЭБ "Палантин".

Он вел радиоэлектронную разведку, подавлял имеющиеся системы связи Сил обороны на этом направлении.

Операторы ССО сопровождали цель и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для дальнейшего поражения. В результате огневого поражения вражеская цель была уничтожена с помощью системы HIMARS.

Что известно о "Палантине"

Комплекс позволяет "ослепить" в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, и создавать помехи для сотовой и транкинговой связи.

"Палантин" при необходимости может объединить различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую боевую сеть, что значительно повышает эффективность их применения. Комплекс завершил военные испытания и поступил на вооружение оккупантов в 2019 году.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что на фронте в течение суток произошло 64 боевых столкновений. Враг продолжает давить на двух направлениях в Донецкой области.

Также стало известно, что украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 920 российских захватчиков, так что общие потери российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения увеличились до примерно 424 980 солдат.

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