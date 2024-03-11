Без решения Конгресса помощь Украине от США не сможет возобновиться, - Байден

Соединенные Штаты Америки не смогут возобновить помощь Украине в случае, если деньги для этого не выделит Конгресс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета США на 2025 финансовый год, который представил президент США Джо Байден.

В бюджете глава американского государства повторил свой призыв немедленно выделить деньги для помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Байден напомнил, что он еще в прошлом году запросил у Конгресса 92 млрд долларов на нужды нацбезопасности, который включал деньги для Украины. Запрос также позволит сделать значительные инвестиции в американскую оборонную промышленную базу, что поможет создать и сохранить рабочие места в десятках штатов по всей Америке.

"Если Конгресс не примет решение по этому чрезвычайному запросу, Соединенные Штаты не смогут продолжать оказывать поддержку Украине для удовлетворения ее потребностей на поле боя, поскольку она ежедневно защищается от российских атак, оказывать крайне необходимую военную поддержку союзникам и партнерам, осуществлять критически важные инвестиции в ОПК или поддерживать жизненно важную помощь и развитие в некоторых из наиболее уязвимых районов мира", - подчеркнул президент.

По его словам, проект бюджета на 2025 финансовый год не может решить проблему критически важной поддержки Украины, для чего требуется решение Конгресса.

Помощь Украине от США

Напомним, США уже несколько месяцев не предоставляют Украине военную и финансовую помощь. Это связано с тем, что деньги на это до сих пор не выделил Конгресс.

Сенат США принял законопроект, который предусматривает 95 млрд долларов для помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Такая инициатива встретила сопротивление в Палате представителей. Спикер Палаты Майк Джонсон отказывается выносить законопроект на голосование, поскольку он хочет, чтобы помощь Украине была привязана к финансированию защиты границ от мигрантов.

Недавно стало известно, что республиканцы Палаты представителей разрабатывают альтернативный законопроект, но там предусмотрено только около 60 млрд долларов для Украины, Израиля и Тайваня.