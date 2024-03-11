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Украина сейчас ближе к членству в НАТО, чем когда-либо прежде, - Столтенберг

Понедельник 11 марта 2024 14:41
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Украина сейчас ближе к членству в НАТО, чем когда-либо прежде, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Наталия Гурковская

Украина сейчас ближе к членству в НАТО, чем когда-либо прежде. И это показывает стратегическую ошибку главы Кремля Владимира Путина, которую он совершил, вторгнувшись в страну.

Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию церемонии поднятия флага Швеции у штаб-квартиры Альянса.

"Украина станет союзником НАТО. Вопрос не "если", а "когда" станет", - сказал он.

По словам генсека НАТО, Украина сейчас ближе к членству, чем когда-либо прежде и это также демонстрирует большую стратегическую ошибку, которую совершил президент РФ Владимир Путин, когда вторгся на Украину.

"Потому что, как вы помните, его целью было не дать Украине двигаться в сторону НАТО и ЕС. Он потребовал, чтобы Альянс сделало заявление, фактически подписало договор с Россией, о том, что не должно быть дальнейшего расширения НАТО за счет какой-либо страны Европы. А сейчас он получил прямо противоположное. Он хотел меньше НАТО, он получает больше НАТО, больше военного присутствия НАТО в восточной части нашего Альянса. Финляндия и Швеция являются полноправными членами, а Украина ближе к членству в НАТО, чем когда-либо прежде", - констатировал он.

Украина и НАТО

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Киев ожидал получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.

До сих пор звучат довольно противоречивые заявления о сроках вступления Украины в НАТО. Например, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане недавно заявлял, что Украина станет частью Североатлантического альянса, однако пока нельзя сказать, когда именно. В свое время сам Столтенберг отмечал, что Украина не сможет присоединиться к НАТО до завершения войны.

Добавим, что министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Брюсселе 29 ноября 2023 г. предоставили Украине рекомендации по первичным реформам для вступления в Альянс.

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НАТО Йенс Столтенберг
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