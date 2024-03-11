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Россия сможет производить достаточно оружия еще несколько лет, но качество пострадает, - WSJ

Понедельник 11 марта 2024 14:52
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Россия сможет производить достаточно оружия еще несколько лет, но качество пострадает, - WSJ Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В НАТО считают, что Россия, вероятно, сможет поддерживать свои военные действия в нынешних масштабах еще от двух до пяти лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По крайней мере две европейские военные разведки также считают, что Россия может произвести достаточно оружия, чтобы продержаться еще несколько лет.

Согласно анализу российской статистики, проведенному центральным банком Финляндии, объем производства в нескольких отраслях, связанных с военной промышленностью, включая оптическую продукцию и производство металлов, с начала войны вырос в два раза.

Однако рост производства и общий уровень военных расходов могут оказаться неустойчивыми, учитывая отток инвестиций, рабочей силы и материалов из других секторов российской экономики, заключил Банк Финляндии.

Анализ центрального банка также показывает, что значительная часть роста производства, связанного с обороной, пришлась на низкотехнологичную продукцию, такую как стальной прокат, а не на более сложные изделия, такие как полупроводники, в производстве которых Россия зависит от иностранных поставщиков.

Некоторые аналитики ставят под сомнение российское военное производство. Например, Россия не делает разницы между новопроизведенной бронетехникой и старыми моделями, вывезенными с хранения и отремонтированными.

Так, танковый завод Омсктрансмаш производит танки, похожие на Т-62, не выпускавшиеся с 1970-х годов, и Т-54/55, впервые разработанные после Второй мировой войны. Эти старые танки не так хороши по качеству, как новые модели, и их запасы со временем иссякнут.

Россия перестраивается на "военные рельсы"

В России в бюджете на 2024 год приняли рекордные расходы на армию. Кремлевские власти направили треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленный комплекс. Это произошло впервые со времен распада СССР.

Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) оценил, что бюджет военных расходов России на 2023 год составляет около 6,6 трлн рублей (85,8 млрд долларов). Это соответствует примерно 4,4% ВВП России по сравнению с 3,6% в 2021 году до вторжения в Украину.

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