Ситуация намного лучше. Украина остановила наступление России, - Зеленский

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью BFM TV заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, обстановка на фронте намного лучше, "чем в последние три месяца".

"У нас были трудности из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, воздушной блокады, российского дальнобойного оружия и высокой плотности российских беспилотников", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что "наступление России было остановлено", а ее армия "находится в процессе потери большого количества жизненно важных сил".

Но Зеленский предупредил, что такие утверждение может потерять свою актуальность "через месяц или неделю", если наша страна не получит достаточной помощи.

Комментируя ситуацию вокруг Авдеевки президент рассказал, что россияне не захватили ее, а просто уничтожили, а затем зашли.

В связи с этим глава государства обратил внимание на превосходство России в дальнобойном оружии и призвал страны Запада предоставить такое вооружение.

Ситуация на фронте

Напомним, последние несколько месяцев были сложными для украинских защитников. В частности, им пришлось отойти из Авдеевки, которую обороняли с начала полномасштабного вторжения.

Такая ситуация сложилась из-за нехватки боеприпасов, поскольку союзники не предоставили их вовремя.

Позже россияне смогли оккупировать еще несколько населенных пунктов в районе городе, но их остановили.

Недавно командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк заявлял, что Украина стабилизирует фронт и планирует контрударные действия.