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Буданов доложил Зеленскому о планах РФ. Путин может усилить мобилизацию после "выборов"

Понедельник 11 марта 2024 21:09
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Буданов доложил Зеленскому о планах РФ. Путин может усилить мобилизацию после "выборов" Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о возможности усиления мобилизации россиян после проведения президентских "выборов" в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

"На отдельном докладе был руководитель ГУР Буданов. Несколько вопросов. Прежде всего военные планы России. Не только против нашего государства - против других народов тоже", - говорится в заявлении.

По словам президента, общей задачей мира является необходимость сбить эту больную путинскую фантазию, что у него якобы есть время для продолжения войны.

"Возможно, он усилит мобилизацию - после имитации "выборов" сейчас в марте. Мобилизацию россиян. Но мобилизацию ресурсов и финансов, остатков российских связей с миром мы должны ограничить еще больше, еще жестче. И каждый, кто ценит жизнь своего народа, должен этим заниматься - каждый лидер. Спасибо всем, кто помогает", - добавил президент.

Выборы в России

В России выборы президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря 2023 года глава Кремля Владимир Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти как минимум до 2030 года. Причем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путин переизбирается с результатом в 90% голосов.

Также в Кремле надеются, что 30% жителей временно оккупированных территорий добровольно примут участие в "выборах президента РФ".

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