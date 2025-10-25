План для Украины от "коалиции решительных" и анонс новых Mirage: новости за 24 октября

"Коалиция решительных" объявила новый план для Украины из пяти пунктов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что "коалиция решительных" подготовила для Украины план, который планируется реализовать до конца 2025 года.

Кроме того, он призвал другие страны прекратить закупки российских ресурсов, "окровавленных войной".

Украина получит от Франции новые истребители Mirage и ракеты Aster, - Макрон

Франция в ближайшее время направит Украине новую военную помощь, включая истребители Mirage, сообщил президент Эммануэль Макрон.

Он подчеркнул, что у "коалиции решительных" единые цели - поддерживать предсказуемость и обеспечивать финансирование для Украины.

CNN узнало, что заставило Трампа резко ударить санкциями по России

Президент США Дональд Трамп принял решение ужесточить санкции против РФ после удара российских дронов по детскому саду в Харькове, сообщает CNN.

По данным издания, даже в Белом доме удивились оперативности, с которой Трамп согласовал новый пакет санкций против России.

Когда начнется отопительный сезон по Украине: что говорит Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко пояснила, что отопительный сезон пока не начался, так как его запуск зависит от решений местных властей с учетом текущей погоды.

"Отопительный сезон уже начался для социальной сферы. Решение по старту отопительного сезона принимается органами местного самоуправления, когда в течение трех суток среднесуточная температура не превышает 8 градусов", - отметила она.

Через смартфон, автоматом и без ТЦК: как изменятся отсрочки с 1 ноября

Кабинет министров Украины согласовал важные изменения, касающиеся оформления и продления отсрочек от мобилизации.

"Правительство приняло решение, внедряющее автоматическое продление отсрочок, цифровой формат оформления и возможность подавать документы через ЦНАП", - написала премьер Юлия Свириденко.